Рязанская НПК в прошлом году передала на переработку 34 тонны макулатуры и 25 тонн полиэтилена

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефти») по итогам 2022 года отправила на переработку 34 тонны макулатуры и более 25 тонн полиэтилена. На заводе налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов, что способствует переходу к экономике замкнутого цикла (circular economy). Электронный документооборот, внедрённый на предприятии, позволяет значительно сократить потребление офисной бумаги.

Отправленная на переработку РНПК макулатура поможет спасти от вырубки свыше 1 гектара леса или 340 деревьев, сэкономить 680 тысяч литров воды, сберечь 34 тысячи кВт/ч электроэнергии и предотвратить выброс в атмосферу 51 тонны углекислого газа. Из переработанного полиэтилена можно изготовить новые упаковочные материалы, гранулы для литья, добавляемые в другие виды сырья как модификаторы, безнапорные трубы и другое. Переработка отходов является лучшим решением для сохранения природы и существенно экономит энергоресурсы.

Рязанская НПК ведёт плановые работы по повышению уровня экологической и промышленной безопасности. Реконструируются и модернизируются производственные мощности, улучшается система экологического менеджмента. В рамках программы энергоэффективности предприятие ведёт учёт и контроль потребления энергоресурсов, реализует экономически обоснованные энергосберегающие мероприятия, а также развивает автоматизированную систему учёта. По итогам прошлого года экономический эффект от мероприятий по сокращению потребления тепло- и электроэнергии завода составил 25,5 млн рублей.

Коллектив РНПК участвует в городских, областных и федеральных акциях по озеленению, а также в субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. В 2022 году сотрудники Рязанской НПК высадили более 460 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной, ели и сирени на разных площадках города.

Предприятие оказывает постоянную поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны. РНПК занимается и экопросвещением – участвует в организации для школьников исследовательских экскурсий и походов по изучению особенностей природы родного края.