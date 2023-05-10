Рязанская НПК подарила праздничный концерт для ветеранов войны

В честь 78-й годовщины Победы, Рязанская нефтеперерабатывающая компания устроила праздничный концерт «Памяти павших будьте достойны». Мероприятие собрало ветеранов войны, тружеников тыла и активистов ветеранских организаций.

В рамках празднования наиболее отличившихся активистов советов ветеранов города наградили памятными подарками.

Заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев произнёс слова благодарности и уважения тем, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто самозабвенно трудился в тылу, кто восстанавливал из руин наши города, сельские и деревенские населенные пункты после войны.

— Во всех российских семьях День Победы самый главный, самый дорогой праздник, день национальной гордости за страну и ее победителей. И это не смотря на то, что многих из ветеранов уже нет с нами, — сказал он.

Со сцены прозвучали известные песни военных лет в исполнении артистов Рязанского областного музыкального театра, зрители подпевали и аплодировали каждому выступлению. Проверенные временем произведения, живая музыка в исполнении оркестра Рязанского музыкального театра под управлением дирижера Екатерины Васильевой зарядили зрителей чувством гордости и патриотизма накануне Дня Победы.

— Это самый главный праздник нашей страны, особенно для нашего поколения. Я ведь очень хорошо помню, как плакала мама, когда пришел отец и сказал, что объявили о начале войны. Победа это что-то необыкновенное, — сказала председатель Совета ветеранов Октябрьского района Рязани Надежда Стрекалова.

Слова поздравления прозвучали также от префекта Железнодорожного района Олега Морозова и председателя городского совета ветеранов Валерия Конопатского.

В текущем году, Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает активное участие во всероссийской программе празднования Дня Победы и проводит серию своих собственных акций. Накануне Дня Победы нефтяники провели субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода. В этом месте в конце сорок первого года был сбит советский самолет, вступивший в неравный бой с вражеской крылатой машиной. Могила с пирамидкой, увенчанная красной звездой, так и не была включена в официальный перечень воинских захоронений. Сотрудники РНПК шефствуют над памятным местом и ежегодно перед праздником наводят порядок.