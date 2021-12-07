Рязанская НПК определила победителей и призёров фестиваля «Энергия талантов»

Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть») подвела итоги корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». В нём приняли участие более 60 конкурсантов: это работники предприятия и их дети.

Свои таланты участники фестиваля представили в семи номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, отражение (фото), отражение (рисунок).

В открытии фестиваля принял участие гендиректор АО «РНПК» Сергей Михайлов. Он пожелал конкурсантам здоровой конкуренции и удачных выступлений, а также отметил, что среди работников нефтезавода много талантливых людей.

— Пусть «Энергия талантов» будет яркой, зрелищной и останется в памяти у всех надолго, — сказал руководитель предприятия.

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Выступления и работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры Рязанской области. В торжественной обстановке победителям и призёрам вручили дипломы и памятные подарки.

Отметим, что фестиваль «Энергия талантов» проходит в восьмой раз. Он — преемник крупнейшего корпоративного конкурса «Роснефть зажигает звёзды». Неоднократно работники рязанского нефтезавода становились призёрами его зональных и финальных туров, доказывая, что и работать, и выступать могут одинаково талантливо.