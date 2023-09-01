Рязанская нефтеперерабатывающая компания поздравила школьников с Днем знаний

Руководители Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в торжественных линейках в честь 1 сентября в трех образовательных учреждениях города, в которых ведется подготовка кадров для нефтяной отрасли.

Нефтяники посетили школу №43, Рязанский колледж электроники и Рязанский государственный радиотехнический университет. Руководители компании встретились с новым набором «Роснефть-класса» и новыми группами студентов. Они поздравили ребят с началом нового учебного года и передали им памятные подарки.

В 2023 году РНПК запустила восьмой «Роснефть-класс». Им стал 10 «Б» школы №43, в который зачислили 25 человек, а в двенадцатую группу студентов направления подготовки «Химическая технология» в РГРТУ поступило 40 студентов.

В РКЭ в 2022 году РНПК стала партнерами Федерального проекта «Профессионалист» по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Проект обеспечивает подготовку рабочих под потребность завода, и уже в 2024 году состоится первый выпуск студентов программы. Рязанская НПК дает молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Обучение проходит под контролем специалистов предприятия. Школьники и студенты участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и в корпоративных мероприятиях, студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную. Сотрудники завода читают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют от начала написания выпускной работы до ее защиты.

В настоящее время из более 160 бывших учеников «Роснефть-класса» свыше 50 % получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах России, а более половины из 33 студентов, выпустившихся в текущем году в РГРТУ, трудоустроены в Рязанскую НПК.

На направлении обучается более 70 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой. В текущем году на направление подготовки «Химическая технология» поступило 40 студентов.

Кроме того, Рязанская НПК сотрудничает еще с 10 вузами страны. Завод также ведет совместные проекты с Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Участие завода в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практик. Ежегодно на практики приходят более 100 студентов колледжей, во время которой они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ. В 2023 году сотрудниками предприятия стали более 55 выпускников Рязанского колледжа электроники.