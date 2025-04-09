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Культура и события

Рязанская лига КВН объявила первых участников нового сезона

7info7

12 апреля зрителей ждёт первая игра сезона Рязанской лиги КВН. Осталось всего 3 дня, а значит настала пора знакомства с командами.

Первая команда «Грубо говоря» из Колледжа педагогики и искусства. Они проделают путь из подмосковного Егорьевска, чтобы доказать: чувство юмора — их главный талант. Обещают шутки, которые заставят зрителей если не смеяться, то хотя бы снисходительно улыбаться.

Рязанская лига КВН объявила первых участников нового сезона Осталось всего 3 дня, а значит настала пора знакомства с командами.
фото официальной Рязанской лиги МС КВН

А вот «Собакам Павлова» из РязГМУ никуда ехать не нужно. Ребята выкроили время между лекциями и ночными дежурствами на репетиции, чтобы заниматься любимым делом. Эти студенты-медики знают, как поставить диагноз несмешным шуткам. Говорят, их юмор работает как хорошее обезболивающее и действует незамедлительно, но иногда с побочными эффектами в виде неконтролируемого смеха.

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Рязанская лига КВН объявила первых участников нового сезона Осталось всего 3 дня, а значит настала пора знакомства с командами.
фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Новый сезон обещает стать незабываемым! Команды уже готовят лучшие шутки, а зрителям пора подготовить свои билеты, их можно приобрести на сайте kassy.ru или попытать удачу в розыгрыше от 7info.

Около 20 команд поборются за звание лучших – обязательно запаситесь аплодисментами и хорошим настроением.

Возрастное ограничение: 12+.

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