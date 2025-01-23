Рязанская компания не выплатила заработную плату 482 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Московского района г. Рязани провела проверку соблюдения ООО «СтальСтройТехнологии» требований законодательства об оплате труда. Установлено, что организация не выплатила 482 сотрудникам заработную плату в декабре 2024 года на сумму более 12,6 миллионов рублей.

По данному факту руководителю организации внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат). По результатам принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.