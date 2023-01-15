Рязанская команда выиграла главный приз Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

Команда из Рязани победила в конкурсе ледовых скульптур, который посвятили 300-летию Перми.

Рязанцы Владимир и Юрий Мистрюковы стали авторами композиции с символичным названием «300 П», завоевавшей главный приз. Об этом пишет Рифей-Пермь.

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» прошёл возле монумента «Героям фронта и тыла» в Перми и собрал победителей «Зимнего вернисажа» прошлых лет.

Скульпторы создали Дягилевские сезоны на кольцах Сатурна, 300 букв «П», космический корабль «Восход-2», книгу «Мудрость времён».

В администрации Перми отметили, что с 14 января выставка под открытым небом открыта для всех желающих.