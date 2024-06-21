Рязанская команда готовится к профсоюзному турслёту на озере Байкал

Команда из Рязани примет участие в первом Всероссийском профсоюзном туристическом слёте «Потому чТо мы Вместе». Об этом 7info рассказал руководитель команды Алексей Бушев.
Состязания, организованные Всероссийским электропрофсоюзом, пройдут на берегу озера Байкал с 15 по 18 июля. Профсоюзный турслёт подобного масштаба проводится в России впервые, в его подготовке задействованы общероссийские отраслевые профсоюзы и органы власти Иркутской области.
Ожидается участие 20 команд из Архангельской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Московской областей, Республики Коми, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана. Рязань представит команда, сформированная Ново-Рязанской ТЭЦ.
Для участников запланированы состязания по спортивному ориентированию, пешеходному и водному туризму, контрольно-туристический поход. Также будет проведён творческий конкурс.
Рязанцы активно готовятся к турслёту. На этой неделе они вернулись из Приэльбрусья, где совершили восхождение на перевал ВЦСПС.
Туристы продолжают подготовку к поездке на Байкал в Рязани, занимаясь спортивным ориентированием, туристическим многоборьем.