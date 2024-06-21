Рязанская команда готовится к профсоюзному турслёту на озере Байкал

Команда из Рязани примет участие в первом Всероссийском профсоюзном туристическом слёте «Потому чТо мы Вместе». Об этом 7info рассказал руководитель команды Алексей Бушев.

Состязания, организованные Всероссийским электропрофсоюзом, пройдут на берегу озера Байкал с 15 по 18 июля. Профсоюзный турслёт подобного масштаба проводится в России впервые, в его подготовке задействованы общероссийские отраслевые профсоюзы и органы власти Иркутской области.

Ожидается участие 20 команд из Архангельской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Московской областей, Республики Коми, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана. Рязань представит команда, сформированная Ново-Рязанской ТЭЦ.

Для участников запланированы состязания по спортивному ориентированию, пешеходному и водному туризму, контрольно-туристический поход. Также будет проведён творческий конкурс.

Рязанцы активно готовятся к турслёту. На этой неделе они вернулись из Приэльбрусья, где совершили восхождение на перевал ВЦСПС.

— Перевал называют «прощайте колени», — рассказал Алексей Бушев. — В прошлом году мы собирались туда, но не смогли подняться из-за большого количества снега. Для нас важно было покорить перевал, ведь он назван в честь Всесоюзного профсоюза ещё во времена СССР. На перевале мы подняли флаги Всероссийского электропрофсоюза и Ново-Рязанской ТЭЦ, которая в этом году отмечает 65-летие.

Туристы продолжают подготовку к поездке на Байкал в Рязани, занимаясь спортивным ориентированием, туристическим многоборьем.