Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская команда «Айседора Дункан» прошла в Первую лигу КВН

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Фото из группы РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

Рязанская команда КВН «Айседора Дункан» отправилась в Пермь, где примет участие в 1/8 финала Первой лиги МС КВН. Об этом сообщается в группе РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.

Накануне отъезда состоялась встреча ребят с исполняющим обязанности ректора РГУ Игорем Мурогом. Игорь Александрович пожелал команде удачи и веры в свои силы. Общение прошло в дружеской обстановке за чашкой чая.

Поддержку рязанской команде оказывают университет, областное правительство и АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых».

В прошлом году команда РГУ стала чемпионом Официальной Рязанской лиги КВН и Международной лиги КВН в Минске. По итогам 34 Международного Сочинского фестиваля «Айседора Дункан» прошла в Первую лигу, где представит вуз и регион. Желаем ребятам удачи и побед!

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