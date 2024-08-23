Пятница, 23 августа, 2024

Рязанская и Липецкая области создадут межрегиональный туристический маршрут, посвящённый Семенову-Тян-Шанскому

Автор: 7info7

Опубликовано

Губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетили музей выдающегося ученого-географа П.П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка Милославского района. В ходе визита обсуждались вопросы развития музея и сохранения наследия ученого, в том числе в преддверии его 200-летия в 2027 году, сообщается на сайте правительства.

Главной новостью стало решение о создании межрегионального туристического маршрута, который свяжет музей в Гремячке с музеем-усадьбой Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области. Маршрут пройдет по живописным местам, где ученый проводил свои исследования, и будет включать в себя велосипедные и пешеходные экскурсии.

— Два музея разделяет уникальное по красоте место – Урочище Зеркала, — написал Павел Малков в телеграм-канале.

Кроме того, в музее в Гремячке запланирован капитальный ремонт. На эти цели уже выделено более 41,5 млн рублей. В здании появится водопровод, отопление на втором этаже, будет благоустроена прилегающая территория. Еще 8 млн рублей выделено на приобретение современного музейного оборудования.

Рязанская и Липецкая области создадут межрегиональный туристический маршрут, посвящённый Семенову-Тян-Шанскому
фото с сайта правительства Рязанской области

В Липецкой области Игорь Щеголев и Павел Малков также посетили музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского и пообщались с молодежью, заинтересованной в развитии туризма и сохранении культурного наследия.

В Рязани высокопоставленные гости также осмотрели новый музейный центр на Соборной площади, который уже успел стать одной из ярких культурных достопримечательностей региона.

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