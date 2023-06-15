Рязанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Бочарова

Полномочия депутата Рязанской городской думы Владимира Бочарова досрочно прекращены.

О таком решении на заседании 15 июня объявила глава комиссии по контролю за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции Галина Трушина.

Владимир Бочаров был избран по одномандатному округу №9.

Полномочия депутата прекратили досрочно по результатам проверки антикоррупционного комитета Рязанской области достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и имущественных обязательствах.