Рязанская гордума поддержала передачу земли под новую поликлинику в Дашково-Песочне

На заседании Рязанской городской Думы 24 февраля депутаты поддержали передачу земли под строительство новой поликлиники.

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Из перечня скверов, парков, зелёных зон, бульваров с оформленными землеустроительными делами выводится участок, расположенный по адресу: район Песочня, дом 39. Его площадь – 33349 кв. м. Там в дальнейшем будет построена поликлиника.

Новая поликлиника, как отметили в пресс-службе Гордумы, сможет принимать до 1600 человек в день. Новое медучреждение разгрузит поликлинику больницы №11 в Дашково-Песочне.