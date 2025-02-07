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Культура и события

Рязанская филармония приглашает на моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое»

7info7

20 февраля в 19:00 в Рязанской филармонии состоится моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое» (12+).

Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон», поделится с рязанской публикой своими самыми сокровенными историями. В программе — воспоминания о детстве, творческом пути, влиянии отца, Аркадия Райкина, и, конечно же, живое исполнение любимых стихов великих поэтов. Это не просто концерт, а глубоко личный вечер, пронизанный тонким юмором и неповторимым обаянием мастера.

Народный артист СССР Богдан Ступка, ушедший из жизни в 2012 году, стал свидетелем данного концерта незадолго до своей смерти. После завершения мероприятия он отметил: «Никто в мире так не читает (надо понимать играет) стихи как Константин Райкин!».

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