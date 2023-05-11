Рязанская БСМП увеличила число дежурных бригад по оказанию экстренной медпомощи

В рязанской Больнице скорой медицинской помощи увеличено количество дежурных травматологических и хирургических бригад. Об этом сообщает региональный минздрав.

Как сообщил главврач медучреждения Сергей Тарасенко, теперь больница располагает двумя травматологическими и тремя хирургическими бригадами.

Сергей Тарасенко: «Теперь при увеличении числа экстренных больных не придётся задействовать специалистов, занятых на проведении плановых операций и оказании помощи пациентам в стационарах. Значит, все больные будут получать необходимое лечение вовремя и в полном объёме»

По словам главного врача больницы, это позволит существенно улучшить качество лечения пациентов. Теперь в БСМП может проводиться до 25 экстренных операций в сутки без нарушения режима проведения плановых операций.

В министерстве напомнили, что экстренные хирургические бригады Больницы скорой медицинской помощи работают 24 часа 7 дней в неделю.