«Рязанская бойня № 1» выплатит штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

19 декабря 2024 года была проведена внеплановая проверка деятельности владельца земельных участков — ООО «Рязанская бойня № 1». По результатам проверки установлено наличие грубых нарушений земельного законодательства Российской Федерации. Земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 425,4 га, расположенные в Шацком районе Рязанской области, находятся в неудовлетворительном состоянии. Участки интенсивно заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью разных видов.

В результате рассмотрения материалов дела 17 апреля 2025 года ООО «Рязанская бойня № 1» было привлечено к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства. Назначенный штраф составил 400 тыс. руб. Согласно постановлению, собственник обязан устранить указанные нарушения.