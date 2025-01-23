Рязанская библиотека имени Горького поделилась афишей на февраль

В феврале Рязанская библиотека имени Горького приглашает всех желающих на увлекательные и познавательные мероприятия.

Творческая встреча «Дружба с Природой» (6+)

2 февраля в 15:00 для детей и их родителей состоится бесплатная творческая встреча под названием «Дружба с Природой», посвященная вопросам экологии и природным аспектам нашего региона. В первой части мероприятия Татьяна Анатольевна Захарова, координатор проектов РОО «Экологический Рязанский альянс», расскажет об актуальных экологических задачах, стоящих перед нами, а также предложит способы, как мы можем взаимодействовать с природой.

Во второй части встречи участников ждет мастер-класс по рисованию от профессионального художника и педагога Руны Игоревны Беркана. В ходе занятия гости смогут попытаться найти решения экологических проблем через творчество. Для них будут подготовлены три творческих задания, в рамках которых вместе с Руной Игоревной они создадут рисунки на темы: «Экологическая задача в регионе», «Что может помочь решению этой задачи (средство)», «Как будет выглядеть ситуация, когда проблема решится».

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«Путевка в Бесконечность» (6+)

8 февраля в 14:00 библиотека приглашает всех на творческий вечер Михаила Носова под названием «Путевка в Бесконечность». Михаил Носов – поэт, музыкант и выпускник Рязанского колледжа электроники, является идейным вдохновителем и организатором творческого объединения Off On. На встрече он поделится своими мыслями и вдохновение, которое получают от дружбы и любви, мира и добра, поиска смысла жизни и роли человека во Вселенной. Вечер будет насыщен творческой атмосферой, на которой особое внимание уделяется непреодолимому желанию прикоснуться к Вечности. Обратите внимание, что «Путевка в Бесконечность» — это название его музыкального альбома, который также будет обсуждаться на встрече.

Открытие выставки «Волшебные миры маленькой колибри» (6+)

Юбилейная выставка, подготовленная Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького и детской творческой студией «Колибри» при поддержке Рязанского областного совета женщин, откроется 12 февраля в 16:00. За 25 лет со дня открытия студии было проведено свыше 200 выставок больших и совсем маленьких авторов. Учащиеся студии неоднократно занимали призовые места на выставках и конкурсах, многие из них выбрали профессиональный путь в искусстве. В экспозиции представлены работы юных художников (от 5 до 17 лет): живопись, графика, батик, керамика, скульптура из папье-маше и фелтинг.

Презентация сборника «СквоZь свинцовые вьюги» (6+)

15 февраля в библиотеке состоится презентация сборника военно-патриотической поэзии и прозы «СквоZь свинцовые вьюги». В книгу вошли произведения членов Рязанского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Презентация пройдет в 13:00 в Малом конференц-зале библиотеки, где читатели смогут ознакомиться с творчеством современных авторов и задать им вопросы.

Поэтический вечер Дмитрия Кравченко «Живая классика» (12+)

26 февраля в 19:00 в большом конференц-зале библиотеки состоится поэтический вечер Дмитрия Кравченко. Этот выдающийся современный поэт не раз становился лауреатом литературных конкурсов. Родившись в Армавире и окончив Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), он начал свой творческий путь, который продолжает вдохновлять многих любителей поэзии.