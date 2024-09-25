Среда, 25 сентября, 2024

Рязанку увезли на скорой после ДТП на улице Зубковой

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/voditelrzn62

В Рязани девушку-водителя увезли на скорой помощи после ДТП на улице Зубковой. Об этом сама пострадавшая сообщила в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Рязанка ищет свидетелей аварии. По её словам, инцидент случился 24 сентября в 14 часов около заправки у дома №27 по улице Зубковой. Произошло столкновение с «Газелью», выезжающей от гаражей. 

Автор поста считает, что водитель «Газели» не убедился в безопасности маневра, и просит откликнуться свидетелей. 

Официальной информации на данный момент нет. 

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