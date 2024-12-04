Рязанку поздравили со 100-летним юбилеем

4 декабря в штабе общественной поддержки «Единой России» чествовали Галину Александровну Соболеву, которой исполнилось 100 лет. Поздравить именинницу пришли Губернатор Рязанской области Павел Малков, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, представители депутатского корпуса, молодежных организаций, родственники, друзья и единомышленники.

«Юбилей – хороший повод сказать вам самые теплые слова. У вас невероятный жизненный путь. Благодарю вас за то, что вы сделали для страны, для Рязанской области, для партии. Спасибо за серьезный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в развитие системы образования, где вы трудились почти сорок лет. Благодарю за активную гражданскую позицию. Всегда восхищаюсь такими людьми», – сказал Губернатор и пожелал рязанке энергии, здоровья и прекрасного настроения.

Юбилярше вручили поздравительное письмо от Президента РФ, памятный знак Губернатора Рязанской области, подарки и цветы. Собравшиеся гости выразили слова благодарности Галине Александровне за ее нелегкий жизненный путь.

«Спасибо большое за преданность, честность, справедливость и ответственность к своей работе. Ваша жизнь – это пример служения Отечеству, служения народу», – сказал в своей речи Виталий Артемов.

Встреча проходила в формате дружеского чаепития, на котором Галина Александровна рассказала о своей жизни.

«С сегодняшнего дня я вступаю в новый век. Жизнь я прожила большую. Она как река, то течет плавно, то бурно. Моя жизнь, как бурная река Терек. Наше поколение пережило много. Но мы не сломались. Выстояли вместе с нашей любимой Родиной», – сказала Галина Александровна.

В завершение праздничного мероприятия юбилярша поблагодарила всех за поздравления и внимание.

Галина Александровна окончила восемь классов Кораблинской средней школы летом 1941 года. Во время войны она работала на колхозных полях, занималась прополкой и уборкой урожая. После войны поступила в Рязанский педагогический институт на исторический факультет, закончила его, стала преподавателем истории. В 1961 году организовала вечернюю школу в Кораблине, которой руководила 25 лет. Подобных образовательных учреждений в стране на тот момент было всего пять. В знак глубокого уважения и признания высоких профессиональных достижений Галину Соболеву избрали делегатом второго всесоюзного учительского съезда.

Галина Александровна много лет посвятила общественной деятельности и работе в партии «Единая Россия». Четыре созыва работала в качестве депутата Кораблинского района, еще четыре – депутатом в Кораблине. Возглавляла комиссию по народному образованию, культуре и здравоохранению.

Галина Александровна получила множество наград за свой многолетний труд. И она до сих пор, несмотря на возраст, ведет активную общественную жизнь. Ее приглашают на встречи со школьниками, она приезжает на встречи в клуб «Олимп» в областную библиотеку имени Горького, читает лекции по истории в рязанских библиотеках.

У Галины Александровны есть сын, дочь, четверо внуков и шестеро правнуков.

Фото с сайта администрации Рязанской области.