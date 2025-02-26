Рязанку обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 40-летней жительницы Клепиковского района Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая в 2022 году обратилась в территориальный отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала заведомо ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Заявление на основании представленных документов было удовлетворено и на банковский счет подозреваемой зачислены денежные средства, которые были ею израсходованы на собственные нужды.

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Таким образом, подозреваемая незаконно получила денежные выплаты за счет средств ГКУ РО «Управление социальной защиты населения по Рязанской области» на сумму 350 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.