Четверг, 6 июня, 2024

Рязанке Антонине Скворцовой исполнилось 102 года

Автор: 7info

Опубликовано

Труженица тыла Антонина Скворцова, которой исполнилось 102 года, получила поздравления от администрации Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.

5 июня Антонина Алексеевна Скворцова, труженица тыла и ветеран труда, принимала поздравления от администрации города Рязани.

Антонина Алексеевна родилась в Старожиловском районе Рязанской области. После окончания школы она уехала в Москву для продолжения учебы. В 1941 году вернулась в Рязань и устроилась на работу на завод Сельмаш, где трудилась до 1975 года. После этого она работала на различных должностях и ушла на пенсию в 1984 году.

У Антонины Алексеевны есть сын, внук и внучка. Администрация города поздравила ее с замечательной датой, пожелав здоровья, долгих лет жизни, а также уважения и внимания со стороны близких.

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