Рязанка во время сбора клюквы в лесу встретила семейство кабанов

Жительница Рязани столкнулась с семейством кабанов во время сбора ягоды в лесу. О неожиданной встрече женщина рассказала RZN LIFE.
Воспользовавшись хорошей погодой 17 сентября, рязанка поехала на велосипеде на тихое живописное озеро. Водоём находится далеко от трассы, дорога к нему закрыта шлагбаумами. Восстановив силы на лавочке на стоянке, пошла гулять по берегу, собирая клюкву.
Женщина впервые видела вблизи маленьких кабанчиков и отмечает, что они очень забавные. После ухода звериного семейства женщина спустилась и собрала крупную ягоду.