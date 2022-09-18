Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанка во время сбора клюквы в лесу встретила семейство кабанов

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Фото из Телеграм канала RZN LIFE

Жительница Рязани столкнулась с семейством кабанов во время сбора ягоды в лесу. О неожиданной встрече женщина рассказала RZN LIFE.

Воспользовавшись хорошей погодой 17 сентября, рязанка поехала на велосипеде на тихое живописное озеро. Водоём находится далеко от трассы, дорога к нему закрыта шлагбаумами. Восстановив силы на лавочке на стоянке, пошла гулять по берегу, собирая клюкву.

«Вскоре боковым зрением заметила, что из леса ко мне приближается большая тёмная фигура. Присмотрелась: метрах в 10 от меня кабан. Да не один, а с выводком. И идёт прямо ко мне. Спокойно обернувшись, заметила сосенку с крепкими сучьями и забралась на нее: наблюдать дальше. Лесные жители с интересом обнюхивали, пытаясь понять, кто же тут, есть ли опасность. А потом спокойно ушли в лес обратно», – пишет рязанка.

Женщина впервые видела вблизи маленьких кабанчиков и отмечает, что они очень забавные. После ухода звериного семейства женщина спустилась и собрала крупную ягоду.

«Говорят, самки с выводком могут быть опасны, поскольку способны принять человека за угрозу и атаковать. Но я думаю, они делают это только в том случае, если замечают агрессию со стороны человека. Сохраняйте спокойствие и дружелюбие в любом случае», – отмечает рязанка.

Рязанка во время сбора клюквы в лесу встретила семейство кабанов
Рязанка во время сбора клюквы в лесу встретила семейство кабанов
Рязанка во время сбора клюквы в лесу встретила семейство кабанов
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