Рязанка в ходе пьяной ссоры зарезала своего сожителя

Жительницу Рязани будут судить за убийство своего сожителя. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Рязанский МСО СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра 1971 года рождения. Женщину обвиняют в убийстве.

Как установили следователи, 28 августа 2022 года на садовом участке в Рязанском районе между сожителями произошла ссора, причиной которой стало нежелание женщины возвращаться домой от знакомых. Компания распивала алкоголь.

Во время конфликта мужчина ударил сожительницу, та в ответ нанесла ему ножевой удар, повредив аорту. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития спиртных напитков. По закону, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения суд может признать отягчающим обстоятельством. В этом случае виновному грозит более суровое наказание.