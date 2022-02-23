Рязанка, ставшая свидетельницей массовой драки мигрантов, рассказала подробности

Жительница Рязани Ирина, ставшая свидетельницей массовой драки мигрантов на Московском шоссе, рассказала о случившемся.
По словам женщины, полиция не успевает вмешиваться, так как участники потасовок быстро разбегаются.
Мигранты собираются у магазина «Пятёрочка», откуда их забирает машина на работу. Ирина рассказала, что драки в этом месте происходят регулярно.
Женщина говорит, что эти люди уже считают себя хозяевами города, постоянно мешают рязанцам, хамят.
По её ловам, полиция приезжает, забирает дебоширов, работает миграционная служба, но через несколько дней всё начинается снова.