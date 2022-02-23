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Среда, 23 февраля, 2022

Рязанка, ставшая свидетельницей массовой драки мигрантов, рассказала подробности

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Рязанка, ставшая свидетельницей массовой драки мигрантов, рассказала подробности

7info

Жительница Рязани Ирина, ставшая свидетельницей массовой драки мигрантов на Московском шоссе, рассказала о случившемся.

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По словам женщины, полиция не успевает вмешиваться, так как участники потасовок быстро разбегаются.

Мигранты собираются у магазина «Пятёрочка», откуда их забирает машина на работу. Ирина рассказала, что драки в этом месте происходят регулярно.

Женщина говорит, что эти люди уже считают себя хозяевами города, постоянно мешают рязанцам, хамят.

— Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин, стариков. За детей, внуков страшно, — приводит слова рязанки «Газета.Ru».

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По её ловам, полиция приезжает, забирает дебоширов, работает миграционная служба, но через несколько дней всё начинается снова.

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