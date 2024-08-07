Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

С 5 по 11 августа на Сахалине проходит Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. Он собрал в Южно-Сахалинске 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет.

В числе участников – активист и представитель общественной организации Союз призывников России Мария Заливина. Она активно поддерживает молодежные грантовые конкурсы, неоднократно становилась победителем региональных грантовых конкурсов.

В этом году основной темой форума стала «Карьера». Образовательная программа проходит по трём направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

Мария – участница направления «Карьера. Производство». Он включает в себя проекты в сферах здравоохранения, нефтегазодобывающей промышленности, строительства и авиации, а также рестораторов и туроператоров.

Проявившие себя участники форума смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов пройдет во время проведения форума.