Среда, 7 августа, 2024

Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: КДМ

С 5 по 11 августа на Сахалине проходит Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. Он собрал в Южно-Сахалинске 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет.

В числе участников – активист и представитель общественной организации Союз призывников России Мария Заливина. Она активно поддерживает молодежные грантовые конкурсы, неоднократно становилась победителем региональных грантовых конкурсов.

В этом году основной темой форума стала «Карьера». Образовательная программа проходит по трём направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые».

Мария – участница направления «Карьера. Производство». Он включает в себя проекты в сферах здравоохранения, нефтегазодобывающей промышленности, строительства и авиации, а также рестораторов и туроператоров.

Проявившие себя участники форума смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов пройдет во время проведения форума.

Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»
Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

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