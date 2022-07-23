Рязанка создала петицию в защиту троллейбуса

На сайте change.org создана петиция в защиту троллейбуса в Рязани.

Автор инициативы уверена: рязанцы выступают за сохранение троллейбусного движения.

— Поддержите петицию своим голосом, каждый голос важен, он может быть решающим для решения вопроса, — призывает активистка.

Рязанка пишет, что троллейбус экологичный, удобный вид общественного транспорта. При этом в последнее время закрываются маршруты (№ 4, № 17), идёт речь о закрытии троллейбусного депо № 2. За год выпуск машин на линию уменьшился с 90 до 70.

Автор петиции призывает обновить парк машин, сохранить городские депо, продлить контактные линии в новые микрорайоны, прекратить сокращение численности работников УРТ.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Павел Малков проехал на троллейбусе по Рязани с помощником президента.