Рязанка проведёт 9 лет в колонии за убийство подруги

Жительница Рязани проведёт 9 лет в колонии общего режима. Женщину признали виновной в убийстве подруги. Подробности сообщили в прокуратуре Октябрьского района Рязани.

В декабре 2020 года осуждённая и её подруга распивали дома алкоголь. В какой-то момент женщины поссорились, и хозяйка квартиры, схватив нож, ударила им приятельницу в грудь. Потерпевшая упала на пол и через непродолжительное время скончалась.

Уголовное дело об убийстве рассматривал Октябрьский районный суд Рязани с участием коллегии присяжных заседателей.

Осуждённая не признала свою вину. Однако благодаря грамотно спланированной тактике поддержания гособвинения коллегия присяжных признала представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта, а суд — обвинительного приговора.

Женщину признали виновной и назначили 9 лет заключения. Отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

Осуждённая обжаловала приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в силу.