Рязанка прописала в своей квартире пятерых мигрантов

В Рязани обнаружили «резиновую» квартиру. 39-летняя местная жительница прописала у себя пятерых мигрантов, которые фактически проживали в другом месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Рязанка фиктивно поставила на учет по месту своего проживания граждан стран Средней Азии в возрасте от 28 до 45 лет. Теперь в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.