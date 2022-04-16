Рязанка пожаловалась на хамское поведение водителя маршрутки 

Жительница Рязани рассказала о водителе маршрутки №62, который обматерил её и пожилую пассажирку. Жалобу девушки опубликовало издание rg62.info.

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По словам рязанки, инцидент случился днём 15 апреля. Водитель разговаривал по видеосвязи. Одна из пассажирок — пенсионерка — сделала ему замечание, в ответ на которое мужчина высказался матом: «Рот закрой, … ».

В ситуацию вмешалась сама девушка, которая указала водителю на его хамское поведение. Её мужчина также обматерил.

Отмечается, что редакция СМИ направила в Управление транспорта города Рязани обращение с требованием разобраться в инциденте.