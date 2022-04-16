4.5 C
Рязань
Суббота, 16 апреля, 2022

Рязанка пожаловалась на хамское поведение водителя маршрутки 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанка пожаловалась на хамское поведение водителя маршрутки 

Александр Ильин

Жительница Рязани рассказала о водителе маршрутки №62, который обматерил её и пожилую пассажирку. Жалобу девушки опубликовало издание rg62.info. 

- Реклама -

По словам рязанки, инцидент случился днём 15 апреля. Водитель разговаривал по видеосвязи. Одна из пассажирок — пенсионерка — сделала ему замечание, в ответ на которое мужчина высказался матом: «Рот закрой, … ».

В ситуацию вмешалась сама девушка, которая указала водителю на его хамское поведение. Её мужчина также обматерил. 

Отмечается, что редакция СМИ направила в Управление транспорта города Рязани обращение с требованием разобраться в инциденте.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан
Комментарии для сайта Cackle