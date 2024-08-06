Рязанка пожаловалась на проблемы с транспортом до Недостоево

На странице губернатора Рязанской области Павла Малкова жительница Рязани пожаловалась на отсутствие вечернего транспорта до Недостоево.

Рязанка пишет, что в прошедшие выходные после 22.00 не могла добраться до микрорайона ни на каком общественном транспорте, только на такси. Ее также возмутило, что проезд стал стоить дороже, но на качестве работы общественного транспорта это не отразилось.

Ее поддержала другая жительница Рязани. В выходные дни ей трудно уехать на работу утром, а после 20:00, по ее словам, «транспорт вымирает».

В ответ на жалобы администрация города Рязани ответила, что в ранние утренние часы, после 20:00, а также в выходные и праздничные дни интервалы увеличиваются, на маршрутах работает меньшее количество подвижного состава. Однако сейчас совместно с региональным Минтрансом и РНИЦ по Рязанской области ведутся работы, направленные на переход всех коммерческих перевозчиков в «режим работы по расписанию».

В текущем году мэрия планирует принять ряд мер, которые позволят дисциплинировать перевозчиков и «повысить их ответственность в отношении соблюдения графика движения». Отмечается также, что в городе постепенно обновляется автопарк и увеличивается количество автобусов на линии.