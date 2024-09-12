Четверг, 12 сентября, 2024

Рязанка пожаловалась, что ее годовалому ребенку медсестра ОДКБ ввела подкожно сразу 4 укола

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rznlifetg

Рязанка пожаловалась на оплошность и халатность медсестер Областной детской клинической больницы, которые ввели ее годовалому ребенку сразу 4 укола. Свою историю она опубликовала в группе Rzn life.

Инцидент произошел 10 сентября. На кисти девочки был установлен катетер, перевязанный много раз бинтами. По словам мамы ребенка, медсестра ввела подкожно 4 укола (антибиотик, кровоостанавливающее, обезболивающее, раствор для промывки катетера) и даже не заметила этого.

После мама увидела, что у дочки посинели пальцы. По словам женщины, медсестра на ее переживания невозмутимо сказала, что это случилось из-за того, что она держала ребенка за пальцы. Однако мама заставила развязать бинт. Медсестры согласились. Когда бинт сняли, увидели, что рука девочки увеличилась в несколько раз и вся посинела.

Также мама девочки возмущена тем, что медсестры не торопились оказать экстренную помощь.

— Всю ночь малышку лихорадило. А на утро они даже не принесли банальные извинения за это. Утром я пожаловалась врачу и забрала годовалую малышку домой после этого кошмарного случая. Рука до сих пор не отошла, и болезненность сохраняется, — пишет мама девочки.

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