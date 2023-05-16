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Рязанка поблагодарила сотрудников МЧС, не допустивших пожара в многоквартирном доме

7info

Жительница Рязани поблагодарила сотрудников МЧС, благодаря которым не случился пожар в многоквартирном жилом доме. Соответствующий пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент случился вечером 15 мая в доме № 1 на улице 2-е Бутырки. В доме произошло задымление. Чтобы выяснить причину, пожарные обошли квартиры.

Причиной стало короткое замыкание в подъезде на третьем этаже. Сотрудники ведомства устранили проблему до начала возгорания.

— Еще раз Спасибо от жильцов за ваш труд, пусть у вас будет поводов для работы поменьше, а радости от работы — побольше, — пишет рязанка.

По словам пользовательницы ВК, в течение трёх часов дозвониться до диспетчера ЖЭУ не удалось, в результате пришлось полностью обесточить дом.

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