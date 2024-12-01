Рязанка планирует открыть новую площадку для сбора батареек

Руководительница АНО «Раздельный сбор отходов в г. Рязани» обратилась в администрацию города с просьбой оказать содействие в предоставлении площадки для сбора батареек или контейнера на безвозмездной основе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на данный момент на территории города установлен один такой контейнер, возле ТЦ «Глобус». Виталий Артемов поставил задачу управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства взять вопрос под собственный контроль и предложить варианты размещения.