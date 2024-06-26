Среда, 26 июня, 2024

Рязанка отдала мошеннику 1,1 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Рязанская пенсионерка поверила в легенду о необходимости срочного обмена денег и отдала мошеннику 1,1 млн рублей. Злоумышленник представился социальным работником. Он сказал о необходимости срочно обменять старые банкноты на новые, прежние якобы перестанут принимать. Женщина не усомнилась в словах посетителя и передала сбережения. Взамен она получила фактически бумажки, которые не имели никакого отношения к деньгам.

Мошенники для обмана используют новостную повестку. В этом случае — модернизацию банкнот, которая проходит в стране. В обороте уже есть обновленные сторублевки. Кроме того, в прошлом году представили банкноту номиналом 5000 рублей, по мере адаптации оборудования для их приема и выдачи они также появятся в кошельках рязанцев.

«Никакой резкой замены привычной „городской серии“ на обновленные банкноты не требуется. Если кто-то говорит о такой необходимости, то это мошенник, — предупреждает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. — Купюры образца 1997 года по-прежнему остаются законным средством платежа. Из активного оборота они будут выходить постепенно, по мере износа и загрязнения. Этот процесс займет не один год».

Еще одна схема, которую применяют мошенники, связана с установкой стороннего приложения на мобильный телефон. Они говорят, что необходимо проверить подлинность наличных денег, и дают ссылку на фальшивую программу. После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону жертвы, ее банковским приложениям и счету. Банк России призывает игнорировать такие звонки, не устанавливать никакие приложения по просьбе незнакомцев и не переходить по сомнительным ссылкам. Официальное приложение «Банкноты Банка России» можно скачать на сайте регулятора. Оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России, но не определяет подлинность купюр.

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