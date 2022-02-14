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Понедельник, 14 февраля, 2022

Рязанка Марина Воробьева успешно выступила на соревнованиях по дзюдо памяти Героя-разведчика Н.И. Кузнецова

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Рязанка Марина Воробьева успешно выступила на соревнованиях по дзюдо памяти Героя-разведчика Н.И. Кузнецова

7info

Марина Воробьева успешно выступила на соревнованиях по дзюдо памяти Героя-разведчика Н.И. Кузнецова, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя-разведчика Николая Кузнецова, по итогам которых победители проходят отбор на Первенство России по дзюдо до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 317 дзюдоистов из 31 региона десяти федеральных округов.

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Успешно выступила спортсменка спортшколы «Комета» Марина Воробьева, воспитанница тренера Сергея Бодько, ставшая победительницей в весовой категории до 48 килограммов.

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