Рязанка готова продать iPhone 12 за 12 миллионов или обменять на квартиру

На «Авито» появилось объявление о продаже в Рязани iPhone 12 за 11 миллионов 999 тысяч 999 рублей.
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Девушка Кристина готова обменять гаджет на 3-комнатную квартиру с ремонтом.
На «Авито» появилось объявление о продаже в Рязани iPhone 12 за 11 миллионов 999 тысяч 999 рублей.
Девушка Кристина готова обменять гаджет на 3-комнатную квартиру с ремонтом.
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