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Понедельник, 7 марта, 2022

Рязанка готова продать iPhone 12 за 12 миллионов или обменять на квартиру

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Рязанка готова продать iPhone 12 за 12 миллионов или обменять на квартиру

7info

На «Авито» появилось объявление о продаже в Рязани iPhone 12 за 11 миллионов 999 тысяч 999 рублей.

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Девушка Кристина готова обменять гаджет на 3-комнатную квартиру с ремонтом.

— Вымирающий вид. Динозавр нашего времени, — пишет автор объявления.

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