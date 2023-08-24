Рязанка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в файтинге

Рязанская спортсменка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в файтинге, сообщила пресс-служба городской администрации.

22–25 августа в Астане в Казахстане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова продолжается Первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года, в котором принимают участие 1091 спортсмен из 43 стран. В составе сборной России за медали турнира сражаются 18 рязанцев — 17 воспитанников СШОР «Юпитер» и один воспитанник СШ «Евпатий Коловрат» из Спасск-Рязанского.

В споре юниорок до 21 года в весовой категории до 48 кг чемпионкой мира-2023 стала Евгения Никифорова, победившая одну за другой казашку Ассемхан Иссаханову — 9:6, гречанку Евангелию Кроммиду — 15:14 и в финале таиландку Вараду Ратжаруне — 15:13. Тренируют рязанскую спортсменку — Кирилл Левин, Михаил Левин, Сергей Бочаров.

В турнире девушек до 18 лет в весе до 52 кг «бронзу» завоевала Алиса Харламова (тренеры — Ирина Мальцева, Сергей Мальцев), победившая в стартовом бою колумбийку Антонио Бадель Шарити — 23:9, в полуфинале уступившая гречанке Стефании Девлетоглу, а в поединке за 3-е место взявшая верх над португалкой Ракель Фигейреду.