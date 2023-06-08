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Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни

Татьяна Проводина
Фото из личного архива Елены Макаровской

В проекте «АиФ» «Удивительные люди» участвовали 25 лидеров НКО. Много важной и нужной работы, много достойных людей. Среди них – рязанка Елена Макаровская, создатель и руководитель АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство». Организация помогает детям и семьям, которые оказались в непростой ситуации.

Елена Макаровская рассказала, что начала общественную деятельность в 2010, когда Рязанская область оказалась во власти пожаров. Тогда Елена была в декрете по уходу за третьим ребёнком.

Елена Макаровская: «Я не могла равнодушно смотреть на чужую беду, стала участвовать в сборах гуманитарной помощи. Потом ко мне стали обращаться за помощью по разным семейным вопросам, и я поняла, что у нас совсем нет сопровождения семей»

Организация «ПроДетство» появилась в 2015 году. Она помогает детям и семьям, которым остро нужна поддержка и забота. Одно из направлений — наставничество. У ребёнка, который воспитывается без родителей, появляется взрослый друг — своего рода жизненный куратор.

В штате «ПроДетство» 12 человек, также есть волонтёры. Всего у организации 20-30 соратников, готовых работать, чтобы менять мир к лучшему.

Елена Макаровская отметила, что высоко ценит поддержку двух проектов Фондом Президентских грантов: «Я – Наставник!» и музей «Избяные заповеди».

Елена Макаровская: «В Рязани уже 46 подростков из детских домов и интернатов обрели наставников. А музей будет открыт в ближайшее время. Этот проект призван помочь рязанцам по-новому взглянуть на то, что нас окружает. Полюбить родной город, в котором жили и живут потрясающие люди»

По словам Елены Макаровской, она не рассчитывала войти в число победителей проекта «Удивительные люди». Эта победа, по её признанию, даёт новый стимул к развитию.

Говоря о планах развития, Елена Макаровская отметила, что хочет больше работать с подростками и развивать наставничество.

Елена Макаровская: «Подростковый возраст – очень хрупкий и очень важный. В этот период так просто потерять опору, подорвать доверие к миру. Я и по личному опыту – у меня дома представителей этого уязвимого возраста хватает. Хочется научить подростков верить в себя»

Елена Макаровская считает, что меняя своё отношение к миру, многое можно изменить к лучшему.

Елена Юрьевна Макаровская родилась 16 января 1979 года. Директор АНО «ПроДетство», координатор благотворительных проектов в Рязанской области, специалист ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Имеет два высших образования — юридическое и психологическое. Мама четверых детей.

По материалам Зои Мозалёвой

Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни
Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни
Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни
Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни
Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни

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