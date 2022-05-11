Рязанка Александра Зайцева завоевала серебро чемпионата России по спортивной борьбе

Александра Зайцева из «Антея» завоевала серебро чемпионата России по спортивной борьбе, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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С 6 по 9 мая в Москве проходил чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине – панкратион классический. В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из тридцати девяти регионов РФ.

Рязанская спортсменка Александра Зайцева, представляющая спортивную школу «Антей», завоевала серебряную медаль в весовой категории до 64 кг и выполнила норматив Мастера спорта России по спортивной борьбе.

Она провела четыре боя, одержав три уверенные победы над представительницами Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, уступив лишь в финальном поединке.

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Следующий крупный старт рязанской спортсменки – Чемпионат России по ММА, который состоится 2-4 июня в Астрахани.