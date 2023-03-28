Рязанка Александра Петровна Чепурнова отмечает 100-летний юбилей

28 марта исполнилось 100 лет труженице тыла, ветерану труда Александре Петровне Чепурновой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Поздравить пенсионерку с юбилеем приехали мэр города Елена Сорокина, депутаты. Рязанке передали поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, подарки, цветы.
Александра Петровна родилась в Тамбовской области. Закончив семилетнюю школу, стала работать в колхозе. Во время Великой Отечественной войны помогала в тылу.
У Александры Петровны есть внучка, а также правнук и правнучка.
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