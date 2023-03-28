Вторник, 28 марта, 2023
7info

Рязанка Александра Петровна Чепурнова отмечает 100-летний юбилей

На главнуюНовости Рязани

28 марта исполнилось 100 лет труженице тыла, ветерану труда Александре Петровне Чепурновой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Поздравить пенсионерку с юбилеем приехали мэр города Елена Сорокина, депутаты. Рязанке передали поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, подарки, цветы.

— Труженик тыла, ветеран труда — Вы пример для всей нашей молодежи! Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! , — сказала Сорокина.

Александра Петровна родилась в Тамбовской области. Закончив семилетнюю школу, стала работать в колхозе. Во время Великой Отечественной войны помогала в тылу.

У Александры Петровны есть внучка, а также правнук и правнучка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации