«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о техобслуживании с помощью курьерской службы

«Курьерской доставкой мы направляем письма собственникам жилья, не предоставившим нам с первого раза доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования», — отметила начальник службы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.