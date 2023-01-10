«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о техобслуживании с помощью курьерской службы

«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о проведении технического обслуживания газового оборудования с помощью курьерской службы. Ранее уведомления доставлялись посредством Почты России.
В уведомлениях содержится информация о дате проведения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, перечень и стоимость выполняемых работ, ответственность за отказ от проведения техобслуживания. В повторных уведомлениях потребителю предлагается самостоятельно назначить дату проведения технического обслуживания.
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