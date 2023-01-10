Вторник, 10 января, 2023
Татьяна Проводина

«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о техобслуживании с помощью курьерской службы

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Image by ededchechine on Freepik

«Рязаньгоргаз» начал доставку уведомлений о проведении технического обслуживания газового оборудования с помощью курьерской службы. Ранее уведомления доставлялись посредством Почты России.

«Курьерской доставкой мы направляем письма собственникам жилья, не предоставившим нам с первого раза доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования», — отметила начальник службы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

В уведомлениях содержится информация о дате проведения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, перечень и стоимость выполняемых работ, ответственность за отказ от проведения техобслуживания. В повторных уведомлениях потребителю предлагается самостоятельно назначить дату проведения технического обслуживания.

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