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Фото: minsport.ryazan.gov.ru
Спорт

Рязанец Рауль Бабаев завоевал серебро на турнире по самбо в Минске

Алексей Самохин

Рязанский самбист Рауль Бабаев стал серебряным призёром XXIX международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Соревнования прошли в Минске с 10 по 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В турнире участвовали спортсмены из девяти стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В весовой категории до 88 килограммов Бабаев показал отличный результат, уступив только победителю.

Рауль Бабаев — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Родной край — спорт». Сейчас он тренируется под руководством Заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева.

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