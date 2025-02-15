Рязанец Рауль Бабаев завоевал серебро на турнире по самбо в Минске

Рязанский самбист Рауль Бабаев стал серебряным призёром XXIX международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Соревнования прошли в Минске с 10 по 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В турнире участвовали спортсмены из девяти стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В весовой категории до 88 килограммов Бабаев показал отличный результат, уступив только победителю.

Рауль Бабаев — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Родной край — спорт». Сейчас он тренируется под руководством Заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева.