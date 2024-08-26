Понедельник, 26 августа, 2024

Рязанец Захар Петров стал чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Минспорта Рязанской области

Каноист Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стали чемпионами мира. Об этом сообщается в группе «Минспорт Рязанской области».

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Спортсмены из России заняли первое место на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке с результатом 3.41,510.

На финише на дистанции 500 метров с Захаров Петровым произошел уникальный инцидент. Он пересек линию финиша, вывалился из своей лодки и добрался до берега вплавь.

Захара Петрова дисквалифицировали. Спортсмен сначала успешно оспорил результаты финала, но после протестов со стороны нескольких стран его медаль аннулировали.

В итоге Захар Петров стал обладателем двух золотых медалей на этом чемпионате, одержав победу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 метров и в каноэ-четверках на 500 метров.

Напомним, Захар Петров уроженец Касимовского района. Он тренируется под руководством Заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова и представляет ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ ДО РО СШОР «Лидер».

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