Среда, 18 января, 2023
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Рязанец задержан за убийство знакомого на улице Новаторов

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

За убийство мужчины 1969 года рождения на улице Новаторов в Рязани задержан его 40-летний знакомый. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело рязанца обнаружили 17 января в квартире жилого дома. Следователи завели уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

— Следственно-оперативным путём установлено, что смертельные травмы потерпевшему нанёс его знакомый в ходе бытового конфликта, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Мужчину 1983 года рождения задержали, решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.

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