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Среда, 12 апреля, 2023
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Рязанец задержан за серию краж в Московской области

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В Луховицах задержали 31-летнего жителя Рязани, который на протяжении полугода специально приезжал в Московскую область для совершения краж из дачных домов, гаражей и пристроек в садовых товариществах. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Рязанец попадал в помещения, вскрывая подручными предметами двери и окна. Украденные вещи прятал в лесу, потом перевозил в Рязань и продавал через интернет.

Правоохранители установили причастность гражданина к 18 кражам в городском округе Луховицы. Общий ущерб от действий рязанца оценивается в 200 тысяч рублей.

Уголовное дело силовики возбудили по ст. 158 УК РФ. Задержанный отправлен в СИЗО.

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