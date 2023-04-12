Рязанец задержан за серию краж в Московской области

В Луховицах задержали 31-летнего жителя Рязани, который на протяжении полугода специально приезжал в Московскую область для совершения краж из дачных домов, гаражей и пристроек в садовых товариществах. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Рязанец попадал в помещения, вскрывая подручными предметами двери и окна. Украденные вещи прятал в лесу, потом перевозил в Рязань и продавал через интернет.

Правоохранители установили причастность гражданина к 18 кражам в городском округе Луховицы. Общий ущерб от действий рязанца оценивается в 200 тысяч рублей.

Уголовное дело силовики возбудили по ст. 158 УК РФ. Задержанный отправлен в СИЗО.