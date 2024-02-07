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Рязанец, забивший насмерть знакомого, получили 9 лет колонии

7info
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Житель Михайловского района признан виновным в причинении смертельных травм знакомому, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Собранные Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, 1980 года рождения. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года подсудимый, находясь в гостях, в ходе бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения избил хозяина жилища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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