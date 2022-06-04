Рязанец, забивший до смерти прохожего в 2013 году, получил срок

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя областного центра 1987 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2013 года на ул. Тимуровцев г. Рязани обвиняемый и его знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили прохожего, нечаянно разбившего у них бутылку с пивом. Через непродолжительное время потерпевший был обнаружен жительницей областного центра, однако спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался в тот же день в медицинском учреждении.

Обвиняемый скрылся с места преступления, однако в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий его местнонахождение было установлено в другом регионе. Мужчина был задержан и доставлен в Рязанскую область.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, понимая, что полностью изобличен в совершении преступления, мужчина признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомцу, повлекшем по неосторожности его смерть.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Его подельник был осужден к 7 годам лишения свободы в феврале 2016 года, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.