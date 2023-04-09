Рязанец вывез из супермаркета тележку с продуктами без оплаты

Патруль полиции задержал жителя Рязани, который вывез из магазина тележку с продуктами питания, не заплатив. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

В пятницу, 7 апреля, около 14 часов экипаж отдельного батальона ППСП охранял общественный порядок в Железнодорожном районе областного центра. Из дежурной части отдела полиции поступили сведения о краже из магазина на улице Островского.

Сообщалось, что посетитель сетевого супермаркета прошёл мимо кассы с тележкой, в которой находились продукты, не рассчитавшись за товары.

Патруль немедленно прибыл по адресу и рядом с магазином остановил немолодого мужчину, толкавшего перед собой тележку с копчёной колбасой, хлебом и более чем десятком упаковок кофе.

Злоумышленника доставили в полицейский отдел для оформления материала проверки. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.