Рязанец в попытках приворожить бывшую жену по интимному фото нарвался на мошенников

Житель Рязанской области пытался приворожить бывшую жену по интимному фото, но нарвался на мошенников и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает МК в Рязани со ссылкой на собственный источник.

Мужчина, тяжело переживая развод с супругой, решил вернуть её весьма нестандартным способом – с помощью магии. Он нашёл специалистов, которые пообещали ему сделать приворот, цена услуги составляла 25 тысяч рублей. Экстрасенсы попросили у рязанца интимное фото его бывшей жены. Несмотря на то что он выполнил все условия, жена к нему так и не вернулась. Когда мужчира вновь обратился к магам, те потребовали у него ещё 25 тысяч рублей. Денег у рязанца не оказалось, и тогда псевдоколдуны пригрозили распространить интимные снимки бывшей жены.

Фото женщины они разослали всем её знакомым. Тогда потерпевшая рязанка обратилась к правоохранителям.

Как отметил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Иван Филиппов, дело возбудили в отношении экс-супруга потерпевшей, ведь именно он отправил интимные снимки женщины без её согласия третьему лицу. Также установлено, что переписка от лицах лже-экстрасенсов велась с территории Украины.