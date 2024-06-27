Рязанец умер при восхождении на Эльбрус

Во время восхождения на гору Эльбрус скончался житель Рязанской области, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Днём 27 июня спасателям поступила просьба о помощи от зарегистрированной группы альпинистов из трёх человек. На место отправились представители Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе из 8 человек и 2 единицы техники.

Жителя Рязанской области, 1965 года рождения, руководителя группы сотрудники МЧС обнаружили на высоте 4700 метров у скал Пастухова. Предположительно, рязанец умер от сердечного приступа.

Точную причину смерти туриста установят эксперты.

Спасатели эвакуировали тело на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.