Среда, 17 июля, 2024

Рязанец угнал с улицы Захарова асфальтоукладчик

Автор: Кристина Аманн

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В Захарове задержали 18-летнего рязанца, которого подозревают в угоне асфальтоукладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, рязанец решил произвести впечатление на приятелей и сел в асфальтоукладчик, который стоял на участке дорожных работ. Молодой человек завел двигатель и поехал кататься по улицам села, а потом оставил его и скрылся.

Но далеко убежать рязанцу не удалось. Его задержали сотрудники местной полиции, которые узнали о происшествии от местных жителей.

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которому его могут лишить свободы на срок до 5 лет.

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