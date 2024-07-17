Рязанец угнал с улицы Захарова асфальтоукладчик

В Захарове задержали 18-летнего рязанца, которого подозревают в угоне асфальтоукладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, рязанец решил произвести впечатление на приятелей и сел в асфальтоукладчик, который стоял на участке дорожных работ. Молодой человек завел двигатель и поехал кататься по улицам села, а потом оставил его и скрылся.

Но далеко убежать рязанцу не удалось. Его задержали сотрудники местной полиции, которые узнали о происшествии от местных жителей.

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которому его могут лишить свободы на срок до 5 лет.